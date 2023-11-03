"СПБ биржа" выйдет из числа акционеров казахстанской биржи ITS

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа", попавшая под санкции США, должна будет выйти из состава акционеров казахстанской биржи ITS, сообщила пресс-служба ITS.

"Потенциальное введение ограничительных мер в отношении "СПБ биржи" принималось во внимание, поэтому были предусмотрены соответствующие меры. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. Акционер, попавший под санкции, выходит из капитала ITS", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" направил запрос "СПБ бирже".

ITS - новая фондовая биржа в Казахстане, начавшая торги в июне 2022 года. Она работает в юрисдикции международного финансового центра "Астана" (МФЦА). По данным комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, "СПБ биржа" выступает акционером ITS.

По информации "Forbes Казахстан", "СПБ бирже" принадлежит 10% минус одна акция ITS.

ITS использует расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ банка (выполняет функции расчетного депозитария "СПБ биржи"), но в течение года планирует создать собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру. Площадка не работает с российскими брокерами и ценными бумагами.

2 ноября "СПБ биржа" попала под санкции Минфина США.