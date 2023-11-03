"Финам" пока не планирует ограничивать доступ к иностранным бумагам на "СПБ бирже"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Финам" на данный момент не планирует ограничивать для своих клиентов торговлю иностранными бумагами на "СПБ бирже", сообщил "Интерфаксу" руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

2 ноября "СПБ биржа" попала под санкции Минфина США. После этого объявления торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены. Позднее биржа сообщила, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.

OFAC выпустил стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг "СПБ биржи" в срок до 31 января 2024 года.

"Сделки можно будет совершать вплоть до конца января 2024 года", - считает Леснов.

2 ноября "СПБ биржа" заявила, что в 14:00 начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги".