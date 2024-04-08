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Апелляция поддержала взыскание по иску "Открытия" с Goldman Sachs 615 млн руб.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 2 ноября 2023 года по иску банка "ФК Открытие" решил солидарно взыскать с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC 614,7 млн рублей долга.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Goldman Sachs International.

Суд тогда запретил компании Goldman Sachs International "инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде (ЛМТС/LCIA)" с участием банка "ФК Открытие".

ЭкономикаСуд по иску "Открытия" решил взыскать с Goldman Sachs 615 млн рублей долгаЧитать подробнее

Суд первой инстанции в сентябре 2023 года отказался удовлетворить ходатайство Goldman Sachs об оставлении иска "Открытия" без рассмотрения.

Как сообщалось, банк "Открытие" в конце июля 2023 года обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генсоглашению, сославшись на введение в отношение "Открытия" санкций со стороны Великобритании и США. Позднее суд в качестве обеспечительной меры арестовал некоторые активы Goldman Sachs, включая 5%-ной доли "Детского мира".

Goldman Sachs выступил против рассмотрения спора с банком "Открытие" в российской юрисдикции и хотел перенести дело в Лондонский суд. Основанием для этого являлась арбитражная оговорка в соглашении сторон о том, что все споры должны передаваться Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA).

Согласно позиции Goldman Sachs, у "Открытия", которое находится под американскими и европейскими санкциями, нет никаких препятствий для рассмотрения дела в Лондоне. В качестве доказательства этого тезиса Goldman Sachs получил заключение из LCIA об отсутствии препятствий для переноса спора.

"Открытие" выступило против оставления дела без рассмотрения и переноса спора. Доказывая право банка рассматривать спор в суде РФ, "Открытие" сослалось на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая относит споры с участием подсанкционных лиц к исключительной компетенции арбитражных судов РФ. Также "Открытие" сослалось на постановление Верховного суда РФ по делу "Уралтрансмаша" (декабрь 2021 года), в том числе на тот факт, что в случае введения в отношении российского юрлица зарубежных санкций достаточно только его волеизъявления, чтобы выбрать в качестве исключительной подсудности российский суд.

Goldman Sachs Открытие
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