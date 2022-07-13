Итальянский автоконцерн Iveco вышел из СП с российским АМТ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Итальянский автоконцерн Iveco вышел из совместного с российским ООО "АМТ" предприятия по сборке грузовиков, сообщил глава компании Геррит Маркс. Его слова приводит ildenaro.it.

"Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру "АМТ", - уточнил Маркс.

Речь идет о российско-итальянском ООО "Ивеко-АМТ", которое управляет заводом по выпуску грузовых машин в Миассе (Челябинская область). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", нидерландской структуре Iveco принадлежат 33,3% в ООО, 66,7% контролирует ООО "АМТ" Владимира Новика. В 2021 году предприятие получило более 338 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее.

После начала военной операции на Украине Iveco решила прекратить поставки автомобилей в Россию. Кроме того, Маркс сообщал, что компания начала оценивать возможность выхода из совместного с "АМТ" СП.