Бывшее СП с Iveco в 2022 году снизило выручку втрое из-за нарушения логистических связей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АМТ Н.В" (Челябинская область, бывшее СП "АМТ-Ивеко", переименованное после выхода из его состава итальянского Iveco) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 278,9 млн рублей, что на 17,7% меньше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Выручка сократилась втрое, до 2,85 млрд рублей.

"Основная причина сокращения выручки заключается в снижении объема продаж в связи с нарушением логистических связей", - говорится в отчетности.

Отмечается, что "снижение выручки привело к снижению чистой прибыли и валюты баланса".

В числе факторов, оказавших значительное влияние на финансовые показатели, называются "ограничения, введенные в отношении РФ и ее экономических субъектов иностранными государствами; меры, принимаемые в РФ в ответ на внешнее санкционное давление; ограничения, связанные с проведением СВО на территории Украины и иные ограничения, например, связанные с распространением COVID-19".

Себестоимость упала в 2,8 раза, до 2,8 млрд рублей, валовая прибыль снизилась более чем в 13 раз, составив 45,8 млн рублей. Также компания получила убыток от продаж в размере 288 млн рублей.

Между тем в отчетный период проценты к получению выросли в 4,7 раза (до 25,3 млн рублей), а к уплате, напротив, снизились на 10% (39,8 млн рублей). Прочие доходы выросли в 2,3 раза (до 2,68 млрд рублей), положительное сальдо прочих доходов и расходов увеличилось в 1,6 раза (до 653,7 млн рублей). Это повлияло на показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли, которые сократились всего на 18%.

Кредиторская задолженность сократилась с 2,9 млрд рублей на конец 2021 года до 1,9 млрд рублей на конец 2022 года, дебиторская – выросла с 679,3 млн до 1,2 млрд рублей.

ООО "АМТ" (Челябинская область), владеющее 100% "АМТ Н.В." и занимающееся производством, а также торговлей автотранспортными средствами, в 2022 году сократило выручку в 2,3 раза – до 2,54 млрд рублей, чистую прибыль, напротив, увеличило в 1,7 раза, до 155,7 млн рублей. Снижение выручки компания объясняет снижением объемов продаж, отмечая работу в условиях санкционного давления.

По данным "АМТ", 80% ее уставного капитала владеет генеральный директор "АМТ Н.В." Владимир Новик, еще 20% принадлежит генеральному директору "АМТ" Андрею Новику.

После ухода Iveco из РФ принадлежавшая ему 33,3%-я доля в совместном предприятии в Миассе была консолидирована российским совладельцем - ООО "АМТ" - к августу 2022 года. В 2023 году компания сообщила, что продолжит выпуск грузовиков с китайским концерном JAC, в частности, представив "на рынок новый модельный ряд автомобильной техники". В отличие от традиционного полноприводного модельного ряда, который выпускался предприятием ранее, новый будет включать в себя как полноприводную, так и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с полной массой от 12 до 90 тонн, колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х10 и базовой линейкой двигателей мощностью от 480 до 550 л.с.