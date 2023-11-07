Engie улучшила годовые прогнозы после повышения EBITDA на 12% за 9 месяцев

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) улучшила прогноз для показателя прибыли от продолжающихся операций на 2023 год, отметив хорошие результаты компании, а также снижение рисков.

По новому прогнозу Engie, прибыль от продолжающихся операций в этом году составит 5,1-5,7 млрд евро. Ранее ожидалось, что этот показатель составит 4,7-5,3 млрд евро.

Годовой прогноз EBIT без учета операций в сфере ядерной энергетики повышен до 9-10 млрд евро с 8,5-9,5 млрд евро. За девять месяцев 2023 года этот показатель составил 8 млрд евро, увеличившись на 27% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

EBITDA Engie в январе-сентябре выросла на 12%, до 11,9 млрд евро, выручка снизилась на 11%, до 61,8 млрд евро.

Компания подтвердила, что намерена направлять 65-75% прибыли от продолжающихся операций на выплату дивидендов. Минимальные дивиденды в период с 2023 по 2025 гг. будут составлять 0,65 евро на акцию.

С начала 2023 года капитализация Engie выросла на 16%.