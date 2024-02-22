Engie увеличила скорректированную прибыль в 2023 году на 2,8%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) увеличила скорректированную прибыль в 2023 году, но ожидает ее снижения в текущем году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 2,21 млрд евро по сравнению с 216 млн евро в 2022 году, когда Engie провела значительные списания. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 2,8% - до 5,4 млрд евро.

Выручка в прошлом году снизилась на 11,4% - до 82,57 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне 3,7 млрд евро при выручке в 98,9 млрд евро.

По итогам 2024 года Engie планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 4,2-4,8 млрд евро против прежнего прогноза в 3,8-4,4 млрд евро. В следующем году ожидается прибыль в районе 3,9-4,5 млрд евро, в 2026 году - 3,7-4,3 млрд евро.

Компания за 2023 год выплатит дивиденды в размере 1,43 евро на акцию по сравнению с 1,4 евро годом ранее.

Engie в прошлом году увеличила мощности в сфере ВИЭ на 3,9 ГВт, в результате чего их объем достиг 41,4 ГВт. На конец декабря в стадии строительства находились мощности еще на 6,3 ГВт.

Котировки акций Engie растут на 0,2% в начале торгов в четверг. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев увеличилась на 3,1% (до 34,9 млрд евро), тогда как французский фондовый индекс CAC 40 за этот период прибавил 6,8%.