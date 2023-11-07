"СПБ биржа" отменила запуск торгов новой порцией китайских акций с 8 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа", приостановившая торги иностранными бумагами для проведения комплаенс-процедур и консультаций с контрагентами в связи с введением санкций США, не начнет проводить сделки и с 37 акциями, имеющими первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, о начале проведения которых 8 ноября было объявлено ранее.

Торговая площадка в уведомлении на сайте сообщила, что 8 ноября не могут быть поданы заявки, предметом которых являются эти 37 акций, и на их основании не могут заключаться договоры в режиме переговорных сделок и в режиме торгов адресное репо с Центральным контрагентом.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список, после чего торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. Торги российскими бумагами "СПБ биржа" возобновила 3 ноября.

"СПБ биржа" 1 ноября объявила, что 8 ноября начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152. В числе этих новых бумаг, в частности, были названы акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corporation, банка Bank of Communications, туристической компании Trip.com Group Limited, производителя недрагоценных металлов CMOC Group Limited.