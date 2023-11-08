Производитель электромобилей Rivian в III квартале нарастил выручку в 2,5 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian в третьем квартале сократил чистый убыток на 21%, нарастил выручку в 2,5 раза, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Как сообщается в письме компании акционерам, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $1,367 млрд, или $1,44 в расчете на акцию, по сравнению с $1,724 млрд, или $1,88 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Убыток без учета разовых факторов уменьшился до $1,19 с $1,57 на акцию.

Выручка взлетела в 2,5 раза - до $1,337 млрд с $536 млн годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированный убыток на уровне $1,34 на акцию при выручке в $1,32 млрд.

В третьем квартале Rivian выпустила рекордные 16 304 электромобиля против 7 363 годом ранее. Поставки увеличились до 15 564 машин с 6 584.

По итогам всего текущего года компания теперь рассчитывает выпустить 54 тыс. электромобилей против прежде ожидавшихся 52 тыс.

Rivian также сообщила, что интернет-ритейлер Amazon.com Inc. больше не будет обладать исключительным правом на заказ ее коммерческих фургонов с индивидуальным дизайном. Однако две компании продолжат работать над тем, чтобы вывести на дороги 100 тыс. выпущенных Rivian электромобилей для доставки товаров (EDV). Парк Amazon сейчас насчитывает более 10 тыс. EDV.

Котировки акций Rivian выросли на 4,5% по итогам дополнительных торгов во вторник после опубликования отчетности.