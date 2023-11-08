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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Костин заявил, что санкции США не повлияли на работу Почта банка

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Санкции Минфина США не оказали влияния на работу Почта банка, он был отключен от SWIFT еще до введения ограничений, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 3 ноября внесло в санкционный список Почта банк и еще шесть российских кредитных организаций: Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк.

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"Работает, совместный банк на сегодня. Пока мы каких-то других решений не принимали", - сказал Костин журналистам в кулуарах форума "Финополис".

"В принципе он мало что играет, потому что его сразу отключили от SWIFT. В общем, статус его не очень сильно поменялся. Поэтому работаем, у него есть своя клиентура", - добавил он.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию.

В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над Почта банком, но после попадания под санкции в феврале 2022 года вновь продал две акции. Покупателем стал новый председатель правления Почта банка Александр Пахомов.

Почта-банк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 20-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Андрей Костин Почта банк
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