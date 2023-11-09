Оборот "Софтлайна" в III квартале увеличился в 1,5 раза, до 22,1 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" (ГК Softline) в III квартале составил 22,1 млрд рублей, увеличившись на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении компании.

В отчетном периоде компания получила положительную скорректированную EBITDA в размере 610 млн рублей против отрицательного показателя в III квартале 2022 года. Рентабельность по показателю составила 2,8%.

Валовая прибыль увеличилась в 3,7 раза, достигнув 5,7 млрд рублей. Валовая маржа выросла до 26% с 10,8% в III квартале 2022 года.

На 30 сентября скорректированный чистый долг компании составляет 7,2 млрд рублей, соотношение чистого долга к скорр. EBITDA - 1,7х.

В январе-сентябре оборот группы вырос на 16%, до 52,6 млрд рублей, валовая прибыль практически удвоилась, до 12,5 млрд рублей.

"По итогам 9 месяцев 2023 года доля валовой прибыли от продажи собственных решений группы практически сравнялась с долей валовой прибыли от сторонних решений", - приводятся в сообщении слова CEO Владимира Лаврова.

"Софтлайн" ожидает, что в 2023 году оборот группы окажется на уровне не менее 85 млрд рублей, скорр. EBITDA - не менее 3 млрд рублей.

ПАО "Софтлайн" - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве.