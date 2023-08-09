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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Софтлайн" получил статус публичного АО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Софтлайн" получил статус публичного АО, соответствующие изменения внесены в устав, а также ЕГРЮЛ, говорится в сообщении компании.

"Мы планомерно воплощаем в жизнь заранее объявленный план действий. Приобретение публичного статуса для нас - еще один очень важный шаг, приближающий ПАО "Софтлайн" к листингу на Московской бирже", - заявил через пресс-службу СЕО ПАО "Софтлайн" Владимир Лавров.

Ранее компания сообщала, что после необходимых внутрикорпоративных одобрений планирует подать заявление для одобрения листинга своих акций на Московской бирже.

В июле акционер "Софтлайна" - ООО "Аталайя" - утвердил ранее представленные параметры добровольного обмена ГДР Noventiq Holdings PLC, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции "Софтлайна". Предполагается, что владелец ГДР при соблюдении условий обмена, который будет проходить в три этапа, может получить от ООО "Аталайя" или его дочернего общества, которое будет определено отдельно, до трех акций АО "Софтлайн" за одну ГДР Noventiq. Условием осуществления обмена является приобретение АО "Софтлайн" публичного статуса и листинг на "Московской бирже", сообщала компания.

В октябре 2021 года Softline Holding PLC провела первичное размещение ГДР на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги на "Московской бирже". Летом 2022 года она разделила бизнес на российский и международный. В результате российская структура с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащая ООО "Аталайя", стала независимой от международного периметра.

Международная часть работает за пределами России под новым брендом Noventiq. Эта компания в июле уже провела делистинг с LSE и подала заявление о делистинге с "Мосбиржи".

АО "Софтлайн" - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве. Оборот в 2022 году составил 70,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 2,6 млрд рублей.

Softline LSE Softline Holding PLC Мосбиржа Владимир Лавров Noventiq Аталайя
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