Оборот "Софтлайна" в I полугодии снизился на 1,4% - до 30,5 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" (ГК Softline) в I полугодии составил 30,5 млрд рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила компания.

Динамика оборота обусловлена сравнительно высокой базой в I полугодии 2022 года, когда значительная доля иностранных производителей ПО часть периода продолжала работать на российском рынке, а также наблюдались аномально высокие закупки оборудования иностранного производства в ожидании ограничений поставок, говорится в официальной публикации IT-разработчика.

"Группа компенсировала потерю части оборота от работы с иностранными производителями ПО и оборудования за счет переориентации на решения альтернативных ИТ-производителей, а также увеличения продаж собственных продуктов и услуг", - говорится в релизе.

Скорректированный показатель EBITDA компании в I полугодии 2023 года увеличился на 3% - до 1,1 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 3,6% против 3,5% за аналогичный период прошлого года. Как поясняет компания на скорректированную EBITDA оказали влияния разовые расходы, связанные с трансформацией бизнес-модели, а также подготовкой к выпуску облигаций и получению публичного статуса.

Валовая прибыль возросла на 26,3% - до 6,8 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 9,5 млрд рублей против чистого убытка в размере 138 млн рублей в I полугодии 2022 года. "Рост чистой прибыли был вызван увеличением справедливой стоимости финансовых инструментов на 9,9 млрд рублей", - поясняет компания.

Скорректированный чистый долг на 30 июня 2023 года составил 2,6 млрд рублей, сократившись в 2,2 раза с 5,7 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 1х.

ПАО "Софтлайн" - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве. Оборот в 2022 году составил 70,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 2,6 млрд рублей.