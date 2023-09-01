"Софтлайн" планирует экспансию в "дружественные страны"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" рассматривает возможность выхода на рынки дружественных стран, в том числе путем приобретения активов, сообщила в эфире телеграм-канала "Мои инвестиции" директор компании по связям с инвесторами Александра Мельникова.

"У нас есть достаточно агрессивная цель по выходу на рынки дружественных стран. Там мы тоже смотрим на интересные цели для приобретения. Мы также смотрим на возможность вывода локальных продуктов на рынки дружественных стран, помощи нашим клиентам в выходе на эти рынки. Но также мы смотрим на возможное оказание услуг на рынках дружественных стран - например, по заказной разработке", - сказала она.

Гендиректор компании Владимир Лавров, в свою очередь, добавил, что сейчас формируется стратегия выхода в страны, где "нет больших барьеров для работы российской компании или компании с российскими корнями".

Компания смотрит на страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и несколько стран Юго-Восточной Азии, уточнил CEO "Софтлайна".

В случае выхода за рубеж компания не будет конкурировать с Noventiq (международная часть бизнеса бывшего Softline Holding), уверен Лавров.

"По сути дела, мы ("Софтлайн" и Noventiq - ИФ) как-то поделены все-таки в продуктовом формате. И то, о чем мы договаривались и где есть бизнес-логика: Noventiq двигается с глобальными вендорами, с глобальными продуктами, и у него это один из ключевых драйверов. А мы все-таки будем исходить из российских или наших дружественных систем и продуктов, которые в основном из Азии - Китай, Индия. Поэтому здесь, скорее всего, мы технологически будем делиться", - сказал глава "Софтлайна".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.

Компания планирует выход на "Мосбиржу", торги, как ожидается, начнутся 26 сентября.