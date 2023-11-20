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"Софтлайн" объявил о появлении нового институционального инвестора

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" объявило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% компании получил "крупный институциональный инвестор", эту долю передал крупнейший акционер компании ООО "Аталайя".

"Аталайя" по состоянию на 17 октября 2023 года владела 82,1% "Софтлайна".

Параметры сделки не приводятся. Имя нового акционера в компании также не назвали, отметив лишь, что им стала "независимая инвестиционная компания, ориентированная на growth equity инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях".

ПАО "Софтлайн" - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве.

Софтлайн Аталайя
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