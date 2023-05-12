Китайский чипмейкер SMIC снизил чистую прибыль почти вдвое в I квартале

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в первом квартале сократил выручку на 20,6% и чистую прибыль почти вдвое в годовом выражении.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила $1,46 млрд по сравнению с $1,84 млрд за аналогичный период предыдущего года и $1,62 млрд в четвертом квартале.

Чистая прибыль SMIC составила $231,1 млн по сравнению с $447,2 млн годом ранее и $385,5 млн в октябре-декабре прошлого года.

Валовая рентабельность понизилась до 20,8% с 40,7% годом ранее и 32% кварталом ранее.

Согласно прогнозу SMIC, в апреле-июне 2023 года ее выручка увеличится на 5-7% по сравнению с первым кварталом, а валовая рентабельность составит 19-21%.

"Если говорить о 2023 годе в целом, выручка перестанет снижаться (в годовом выражении - ИФ) после второго квартала, но спрогнозировать темпы восстановления во втором полугодии по-прежнему сложно", - отмечается в пресс-релизе.

Акции SMIC подорожали на 0,3% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 26,4%.