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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Китайский производитель чипов SMIC в III кв. увеличил чистую прибыль в полтора раза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 47% за счет повышения доходов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $470,8 млн против $321,4 млн за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 34,7% и достигла $1,91 млрд против $1,42 млрд.

Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем оценивали выручку компании в $1,94 млрд.

Расходы SMIC в минувшем квартале повысились до $264,3 млн по сравнению со $157,8 млн годом ранее.

Компания предупредила о том, что слабый спрос на потребительских рынках окажет негативное влияние на ее результаты в четвертом квартале. Тем не менее, она повысила план капрасходов на текущий год до $6,6 млрд с ранее объявленных $5 млрд.

Котировки акций SMIC растут на 0,6% на торгах в Гонконге в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании уменьшилась на 10,1%, в то время как фондовый индекс Hang Seng упал на 26,4%.

Китай SMIC
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