Китайские чипмейкеры стараются заместить импортные компоненты местными

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ведущие китайские производители чипов стараются локализовать поставки ключевых полупроводниковых материалов вслед за введением Вашингтоном ограничений на их экспорт в КНР, пишет Nikkei Asia.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший в Китае контрактный производитель чипов, который находится в "черном списке" США с конца 2020 года, просит своих клиентов - разработчиков чипов - помочь ему найти и отобрать местных поставщиков полупроводниковых пластин, а также химических и других компонентов, сообщают источники газеты. Этот тренд набирает обороты с 2023 года.

Аналогично ChangXin Memory Technologies, ведущий китайский производитель чипов памяти DRAM, начал агрессивную кампанию по замене иностранных поставщиков на местных, ссылаясь на соображения государственной политики.

Нынешние усилия по локализации цепочек поставок выходят за рамки перехода на местное оборудование для выпуска чипов, которое напрямую является объектом американских ограничений, и касаются широкого круга полупроводниковых материалов, зарубежные поставщики которых будут вытесняться с рынка, пишет Nikkei.

Чипмейкеры в основном неохотно переключаются на новые источники поставок и химические формулы, поскольку любые изменения могут привести к снижению производительности, однако в настоящее время китайские компании очень стараются найти местных поставщиков.

"Субсидии в Китае предусмотрены не только для производителей полупроводниковых материалов и химикатов. Их также могут получить чипмейкеры, пользующиеся компонентами местных компаний", - отметил один из источников издания.

По его словам, важнейшим последствием введенных Штатами мер контроля за экспортом является уход от зарубежных поставщиков в случае наличия местных альтернатив.

Производители чипов в КНР сохраняют связи с иностранными поставщиками химикатов, чтобы избежать неожиданного снижения качества продукции. Однако мощные стимулы для перехода на материалы местных производителей дает преимущество компаниям, у которых ранее было мало шансов на взаимодействие с полупроводниковой отраслью.