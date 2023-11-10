ОТП банк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО до 5,5 млрд рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ОТП банк в третьем квартале 2023 года получил 21,3 млрд венгерских форинтов (порядка 5,5 млрд рублей) чистой прибыли по МСФО, что на 45% меньше результата за аналогичный период 2022 года (38,5 млрд форинтов) и на 36% меньше результата за второй квартал текущего года (33,3 млрд форинтов), следует из отчета венгерской OTP Group.

За 9 месяцев 2023 года прибыль ОТП банка составила 72,6 млрд форинтов (около 18,8 млрд рублей) против 23,7 млрд форинтов (порядка 6 млрд рублей) прибыли годом ранее.

Рост прибыли за январь-сентябрь группа объясняет увеличением операционных доходов и снижением расходов на резервы.

ОТП банк за 9 месяцев 2023 года сократил расходы на резервы на 67% - до 12,2 млрд форинтов (3,2 млрд рублей). В третьем квартале 2023 года расходы банка на резервы составили 8,8 млрд форинтов (2,3 млрд рублей) против восстановления резервов на 1,2 млрд форинтов во II квартале 2023 года и восстановления резервов на 6,6 млрд форинтов в III квартале 2022 года.

Чистый процентный доход за январь-сентябрь текущего года вырос на 12% - до 90,7 млрд форинтов (23,5 млрд рублей), в III квартале сократился на 12% - почти до 31 млрд форинтов (8 млрд рублей).

Операционные расходы банка за 9 месяцев 2023 года сократились на 5% - до 53,3 млрд форинтов (13,8 млрд рублей), в III квартале - на 32% - до 15,6 млрд форинтов (4 млрд рублей).

Группа отмечает, что из-за курсовой переоценки динамика показателей российской "дочки" в рублях может отличаться от изменения показателей в форинтах. Так, операционные расходы в рублях за январь-сентябрь 2023 года выросли на 17% из-за повышения оплаты труда и расходов на IT в связи с цифровой трансформацией ОТП банка. В третьем квартале этот показатель увеличился на 3% из-за списания некоторых выводимых из эксплуатации IT-систем и роста расходов, связанных с регуляторной нагрузкой.

ОТП банк сейчас находится в процессе создания подразделения, отвечающего за технологическое развитие.

Количество сотрудников банка сократилось с начала 2023 года на 5% - до 6,565 тыс. человек. Банк сократил количество офисов со 108 до 82 отделений, точек выдачи POS-кредитов - с 534 до 295, устройств самообслуживания - со 191 до 167.

Активы ОТП банка на 30 сентября 2023 года достигли 1,361 трлн форинтов (352 млрд рублей), увеличившись с начала года на 32% (в III квартале - на 21%).

Совокупный кредитный портфель за 9 месяцев 2023 года сократился на 16% - до 657,2 млрд форинтов (170 млрд рублей). В третьем квартале он вырос на 6%.

Розничный кредитный портфель в январе-сентябре текущего года вырос на 18% - до 542,9 млрд форинтов (140,5 млрд рублей, рост в III квартале на 10%). Корпоративный кредитный портфель сократился на 34% - до 18,4 млрд рублей (4,8 млрд рублей, рост в III квартале - на 1%).

Средства клиентов с учетом валютной переоценки на 30 сентября 2023 года достигли 938,8 млрд форинтов (243 млрд рублей), увеличившись с начала года вдвое (за III квартал - на 27%).

OTP Group по-прежнему изучает все стратегические опции в отношении своей российской "дочки". Группа подчеркивает, что любое будущее решение должно быть строго соответствовать применяемым местным и международным нормам.

По итогам 9 месяцев 2023 года ОТП банк занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".