ОТП банк направит на выплату промежуточных дивидендов 2,8 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ОТП банк направит на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года 2,831 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Акционеры кредитной организации решили выплатить дивиденды в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную акцию.

ОТП банк за 9 месяцев 2023 года заработал 15,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

В октябре акционеры ОТП банка приняли решение направить на выплату дивидендов 10,631 млрд рублей из прибыли банка за первое полугодие 2023 года и части нераспределенной прибыли прошлых лет. На одну акцию выплачено почти 0,038 рубля.

ОТП банк - "дочка" венгерской OTP Group. Ранее группа заявляла, что изучает все стратегические опции в отношении российского подразделения.

По итогам 9 месяцев 2023 года ОТП банк занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".