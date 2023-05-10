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ОТП банк отчитался о 3,9 млрд рублей квартальной прибыли по МСФО после убытка

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года ОТП банк получил 3,9 млрд рублей (17,96 млрд венгерских форинтов) чистой прибыли по МСФО против чистого убытка годом ранее (27,2 млрд форинтов, или примерно 6,6 млрд рублей), говорится в отчете материнской OTP Group.

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Расходы российского ОТП банка на резервы в январе-марте года сократились в 7 раз - до 4,65 млрд форинтов (чуть больше 1 млрд рублей) с 32,8 млрд форинтов (почти 8 млрд рублей).

Активы банка на 31 марта 2023 года достигли 1,086 трлн форинтов (241,3 млрд рублей), увеличившись с начала года на 5%.

Совокупный кредитный портфель ОТП банка без курсовой переоценки в I квартале 2023 года сократился на 11% - до 696,5 млрд форинтов (154,6 млрд рублей), с учетом валютной переоценки вырос на 1%.

Группа отмечает, что на Россию приходится 3,1% ее активов, 2,7% кредитного портфеля после вычета резервов.

Объем резервов российского банка в январе-марте 2023 года сократился на 12% - до 152,1 млрд форинтов (33,8 млрд рублей).

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2023 года составила 15,7%, оставшись на уровне 31 декабря 2022 года (на 31 марта 2022 года она составляла 12,5%).

Венгерская OTP Group по-прежнему рассматривает все стратегические опции в отношении российского ОТП банка, "хотя принятый в октябре 2022 года указ президента России запрещает продажу банков с иностранным капиталом", отмечает группа.

В конце октября 2022 года президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению. Всего в списке 45 названий, в том числе ОТП банк.

OTP Group ОТП банк Венгрия
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