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ХКФ банк за 9 месяцев получил 16,2 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ХКФ банк за 9 месяцев 2023 года получил 16,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка в первом полугодии 2023 года составила 10,5 млрд рублей. Таким образом, в III квартале она составила 5,8 млрд рублей, практически сохранившись на уровне II квартала - 6 млрд рублей.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Расходы банка на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 12,3 млрд рублей, в третьем квартале - 4,4 млрд рублей (на уровне второго квартала - 4,3 млрд рублей).

Чистый процентный доход банка до резервов за 9 месяцев 2023 года составил 25,1 млрд рублей (в III квартале - 8,3 млрд рублей), после резервов - 12,8 млрд рублей (в III квартале - 3,9 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составляли 258,4 млрд рублей, сократившись с начала года на 1,6%. Этот показатель в III квартале вырос на 2%.

Кредитный портфель после вычета резервов на 30 сентября 2023 года составил 205,6 млрд рублей. Этот показатель за 9 месяцев сократился на 7%, в III квартале - на 0,5%.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года снизились на 6,6% - до 182,4 млрд рублей. В III квартале этот показатель вырос на 0,8%.

Собственные средства банка на 30 сентября 2023 года достигли 60,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 22,0%, в III квартале - на 6,6%.

ХКФ банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ХКФ банк
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