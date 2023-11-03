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ХКФ банк планирует заместить выпуск "вечных" евробондов в долларах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ХКФ банк планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций в долларах локальными облигациями, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить по открытой подписке облигации с централизованным учетом прав серии Т1-01 номинальной стоимостью $200 млн. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.

Российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 г. разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

ХКФ банк присоединился к группе российских банков, планирующих замещение евробондов. Ранее такие планы анонсировали Московский кредитный банк, Тинькофф банк, Альфа-банк и Совкомбанк.

ХКФ банк
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