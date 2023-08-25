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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

ХКФ банк погасит казначейские 49,5% и уменьшит уставный капитал вдвое

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ХКФ банк сообщил, что погасит принадлежащие ему 49,5% в собственном капитале, уменьшит уставный капитал вдвое - до 2,1 млрд рублей.

Такое решение приняли его участники на внеочередном собрании.

Доля погашается в связи с истечением одного года после перехода к ХКФ банку прав на 49,5% долей в уставном капитале (номинальная стоимость - почти 2,1 млрд рублей).

Уставный капитал банка после погашения этой доли сократился вдвое - с 4,2 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

После погашения доли ХКФ банка АО "Хоум Капитал" будет владеть 99,98% кредитной организации, Максим Григорьев - 0,02%.

Григорьев, работавший в череповецком Меткомбанке вплоть до его присоединения к Совкомбанку, стал миноритарием ХКФ банка (получил 1%) в марте 2023 года.

"Хоум Капитал" (ее учредители не раскрываются) получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко по 9,9% каждый.

Российский ХКФ банк ранее был дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В августе прошлого года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.

Иван Тырышкин Home Credit Максим Григорьев ХКФ банк
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