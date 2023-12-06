British American Tobacco в 2023 г. зафиксирует обесценение активов на $31,5 млрд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) зафиксирует в 2023 году неденежные расходы на обесценение активов в размере около 25 млрд фунтов стерлингов ($31,5 млрд), заявил глава компании Тадеу Марроко.

"Это изменение в данных бухгалтерского учета главным образом связано с рядом купленных нами американских брендов традиционных табачных изделий (combustibles), чьи балансовую стоимость и срок полезного экономического использования мы теперь оцениваем в рамках расчетного периода в 30 лет", - приводятся слова Марроко на сайте BAT. Амортизация оставшейся стоимости брендов начнется в январе.

Топ-менеджер также отметил макроэкономическое давление и дальнейшее распространение современных нелегальных изделий однократного применения в США, отражающиеся на объемах продаж combustibles, к которым, в том числе относятся традиционные сигареты.

Концерн рассчитывает к 2035 году получать до половины всей выручки от реализации электронных сигарет и другой подобной продукции (non-combustibles).

BAT также ухудшил прогноз органического роста доходов в текущем году и теперь ожидает его на уровне нижней границы прежнего прогнозного диапазона в 3-5%. Ожидания роста скорректированной прибыли на акцию подтверждены на уровне 4-6% (mid-single figure). Оба показателя не учитывают колебания курсов валют.

Между тем объемы продаж мировой табачной отрасли снизятся примерно на 3% в 2023 году, полагает компания.

В 2024 году BAT планирует обеспечить органический рост выручки и скорректированной операционной прибыли в диапазоне 1-3% (low-single digit), а к 2026 году - постепенно довести его до 3-5% для первого показателя и до 4-6% (mid-single digit) для второго.

Акции табачного концерна дешевеют на 7,6% на торгах в Лондоне в среду.