Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

British American Tobacco в 2023 г. зафиксирует обесценение активов на $31,5 млрд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) зафиксирует в 2023 году неденежные расходы на обесценение активов в размере около 25 млрд фунтов стерлингов ($31,5 млрд), заявил глава компании Тадеу Марроко.

"Это изменение в данных бухгалтерского учета главным образом связано с рядом купленных нами американских брендов традиционных табачных изделий (combustibles), чьи балансовую стоимость и срок полезного экономического использования мы теперь оцениваем в рамках расчетного периода в 30 лет", - приводятся слова Марроко на сайте BAT. Амортизация оставшейся стоимости брендов начнется в январе.

Топ-менеджер также отметил макроэкономическое давление и дальнейшее распространение современных нелегальных изделий однократного применения в США, отражающиеся на объемах продаж combustibles, к которым, в том числе относятся традиционные сигареты.

Концерн рассчитывает к 2035 году получать до половины всей выручки от реализации электронных сигарет и другой подобной продукции (non-combustibles).

BAT также ухудшил прогноз органического роста доходов в текущем году и теперь ожидает его на уровне нижней границы прежнего прогнозного диапазона в 3-5%. Ожидания роста скорректированной прибыли на акцию подтверждены на уровне 4-6% (mid-single figure). Оба показателя не учитывают колебания курсов валют.

Между тем объемы продаж мировой табачной отрасли снизятся примерно на 3% в 2023 году, полагает компания.

В 2024 году BAT планирует обеспечить органический рост выручки и скорректированной операционной прибыли в диапазоне 1-3% (low-single digit), а к 2026 году - постепенно довести его до 3-5% для первого показателя и до 4-6% (mid-single digit) для второго.

Акции табачного концерна дешевеют на 7,6% на торгах в Лондоне в среду.

British American Tobacco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

Brent торгуется у $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновив минимумы за несколько недель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });