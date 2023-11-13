Segezha отчиталась за III квартал примерно на уровне прогноза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года – на 17%, сообщила в понедельник компания.

Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года на фоне роста продаж продукции группы и ослабления основных иностранных валют (доллар США и юань) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9% (по сравнению в предыдущим кварталом - на 13%) и составила 23,92 млрд рублей. На экспортную выручку пришелся 61%.

Показатель OIBDA компании с учетом роста себестоимости и логистических расходов остался практически на уровне II квартала (рост на 1%) и на 41,7% превысил прошлогодний результат, достигнув 2,97 млрд рублей.

Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентных пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.

Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA, и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8% до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32% до 3,4 млрд рублей.

Долг остается высоким

Свободный денежный поток Segezha по-прежнему был отрицательным и по итогам III квартала составил 3,3 млрд рублей, увеличившись относительно предыдущего квартала на 21%.

На 30 сентября 2023 года общий долг компании составил 126,0 млрд руб. (без существенных изменений к 30 июня 2023 г.), 92% из которых номинированы в рублях. Чистый долг за счет сокращения денежных средств и их эквивалентов вырос на 4% по сравнению с началом III квартала и составил 118,6 млрд рублей.

Уровень долга компании остался высоким - 10,4х по соотношению чистого долга к LTМ OIBDA, однако немного снизился (на 0,5 пункта) по сравнению с концом предыдущего квартала "в связи с ростом расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев".

Объем капитальных инвестиций Segezha в III квартале 2023 года вырос относительно предыдущего на 31% до 2,2 млрд рублей, из которых 0,9 млрд рублей были направлены в расширение мощностей (преимущественно модернизация Сокольского ЦБК - 0,7 млрд руб.), 1,3 млрд рублей - на поддержание действующих активов.

Цены продолжили снижаться, исключение – фанера

В III квартале 2023 года средние цены реализации продукции Segezha продолжили снижение по всем основным группам продукции, кроме березовой фанеры.

Средняя цена реализации пиломатериалов снизилась относительно предыдущего квартала на 11%, до 134 евро/куб. м. В своем пресс-релизе компания приводит данные, согласно которым снижение экспорта хвойных пиломатериалов из РФ за девять месяцев 2023 года составило 12% год к году, при этом сокращение экспорта наблюдалось в направлении Японии (на 37%), стран MENA (на 22%) и СНГ (на 4%), поставки росли в Китай (на 2%), где в августе - сентябре 2023 года наблюдалось снижение уровня складских запасов и восходящий ценовой тренд.

В сегменте мешочной бумаги (второй по доле в выручки Segezha после пиломатериалов) средняя цена реализации продукции компанией составила 564 евро/т, что на 1% меньше, чем в прошлом квартале. Segezha отмечает, что спрос на мешочную бумагу в мире оставался низким из-за слабой строительной активности и высокого уровня складских остатков. По данным группы, ее основные конкуренты на этом фоне сократили объемы производства на 10-20%, сама компания увеличивала объемы продаж в Турцию, Африку (Гана, ЮАР), MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия) и в страны СНГ.

На березовую фанеру средние цены выросли на 16% относительно II квартала 2023 года - до 474 евро/куб. м. По данным компании в III квартале 2023 года Китай впервые вышел на первое место по объемам импорта березовой фанеры из РФ (65 тыс. куб. м, рост на 1% квартал к кварталу), опередив Египет (60 тыс. куб. м, снижение на 38%). Поставки в США выросли на 10% к предыдущему кварталу, в Турции - на 34%, Азербайджан - на 42%.

Значительное снижение за 9 месяцев

Результаты III квартала 2023 года не внесли существенных изменений в динамику показателей Segezha с начала года. По итогам января-сентября 2023 года выручка компании снизилась на 20% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 79,8 млрд рублей, "что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта, а также циклическим снижением цен на продукцию лесопромышленной отрасли в мире", говорится в сообщении группы.

OIBDA Segezha за девять месяцев упала в 2,7 раза до 7 млрд рублей (на показателе помимо поиска новых рынков сбыта и снижения цен сказалось удорожание логистики и существенный рост издержек).

Чистый убыток Segezha по итогам января-сентября 2023 года составил 10,9 млрд рублей против чистой прибыли за тот же период 2022 года на уровне 7 млрд рублей.

Отрицательный свободный денежный поток группы за девять месяцев снизился на 44%, до 14,4 млрд рублей. Объем капзатрат сократился год к году на 39%, до 5,5 млрд рублей.

Показатели Segezha по сегментам деятельности за III квартал и девять месяцев 2023 года, млрд руб.:

Сегмент Выручка, III кв. Динамика, кв./кв. OIBDA, III кв. Выручка, 9 мес. Динамика, г/г OIBDA, 9 мес. Бумага и упаковка 7,4 (5 %) 2,5 22,8 (7 %) 7,2 Деревообработка 12,5 34 % 0,3 30,3 (26 %) 0,8 Фанера и плиты 2,9 5 % 0,9 7,4 (23 %) 1,5 Домостроение 1 (13 %) 0,2 3 (38 %) 0,8

Segezha Group – вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления – 4%.

По итогам 2022 года Segezha увеличила выручку на 15% до 106,8 млрд рублей, сократила показатель OIBDA на 16% до 24,7 млрд рублей, чистую прибыль – в 2,5 раза до 6,05 млрд рублей.