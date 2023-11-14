Допэмиссия акций Segezha пока не обсуждается

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Допэмиссия акций может быть рассмотрена как один из вариантов финансовой поддержки Segezha Group, однако сейчас параметры обсуждать рано, заявил глава лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции с аналитиками.

"Пока сложно это комментировать. Это один из возможных вариантов. Если компании в определенный момент потребуются акционерная поддержка, она безусловно будет оказана, но какие-то параметры обсуждать сейчас пока рано, потому что мы наблюдаем в принципе восстановление цен на пиломатериалы, в частности, в Китае, что оказывает очень большое влияние на нашу OIBDA. Надеемся, что этот позитивный тренд закрепится и продолжится в следующем году", - сказал он.

Шамолин напомнил также, что компания проводит оптимизацию долгового портфеля, рассчитывает на снижения ставок и располагает "в арсенале еще рядом мероприятий", которые может "задействовать до того, как подойдет к вопросу о допэмиссии".

Он также прокомментировал возможность снижения доли контролирующего акционера АФК "Система" в капитале в связи с тем, что корпорация недавно попала в SDN-лист Минфина США и санкции распространяются на ее "дочки" с долей более 50%, переадресовав этот вопрос в АФК. Шамолин добавил, что с технической точки зрения снижение доли "Системы" позволило бы лесопромышленному холдингу выйти из-под санкций.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.