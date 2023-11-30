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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Славнефть" в III квартале получила 14,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") в третьем квартале 2023 года получила 14,38 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете компании.

За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль - 12,04 млрд рублей.

Выручка компании в третьем квартале составила 120,76 млрд рублей, в январе-сентябре - 273,3 млрд рублей. Операционная прибыль - 26,35 млрд рублей и 35,86 млрд рублей соответственно.

Показатели аналогичных периодов 2022 года в опубликованной отчетности не приводятся. Компания не публиковала отчеты по МСФО полтора года в соответствии со специальным постановлением правительства РФ (N351 от 12 марта 2022г), которое позволяет эмитентам не раскрывать отчетность по РСБУ и МСФО, если те видят для себя санкционные риски.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года компания получила убыток в размере 2,426 млрд рублей. Во втором квартале чистая прибыль "Славнефти" составила 82 млн рублей.

Также сообщалось, что чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев составила 1,686 млрд рублей (рост в 3,7 раза), выручка - 18,79 млрд рублей (+43%).

Славнефть
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