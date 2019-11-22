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Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс.

Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.

Корпус электрического пикапа с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, его стекла бронированы.

Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях, в зависимости от которых автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400, 480 и 800 км.

Стоимость пикапа в базовой комплектации составит $39,9 тыс., модель, способная проехать 480 км, обойдется в $49,9 тыс., а самая продвинутая версия будет стоить $69,9 тыс. Модели также отличаются числом двигателей - от одного до трех.

Грузоподъемность электрического пикапа Tesla составляет более 1,5 тонны.

Компания начала принимать предзаказы на своем сайте, однако не уточнила срок поступления пикапа в продажу. Производство Cybertruck начнется в 2021 году (версии с тремя двигателями - в 2022-м).

Международный автосалон в Лос-Анджелесе

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Tesla Илон Маск

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