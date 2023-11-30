Глава "Газпрома" обсудил с властями Казахстана долгосрочные поставки газа

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром развитие взаимодействия в рамках подписанного в ноябре соглашения о стратегическом сотрудничестве.

В частности, речь шла о перспективах долгосрочных поставок и транспортировки российского природного газа, уточняют в "Газпроме".

В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

В октябре 2023 года прошла церемония запуска поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Миллер говорил, что "Газпром" намерен выйти на горизонт сотрудничества в газовой отрасли со странами Средней Азии в 15 лет.