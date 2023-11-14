МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский нефтеэкспорт в октябре снизился на 70 тысяч баррелей в сутки - до 7,5 млн б/с, при этом рост экспорта нефти не смог компенсировать снижение поставок нефтепродуктов, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч б/с - до 9,53 млн б/с.

"Москва пообещала сократить экспорт нефти на 300 тысяч б/с с сентября до конца 2023 года, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов составит 7,5 млн б/с по сравнению со средним показателем в мае-июне в 7,6 млн б/с. Поставки только нефти составили 5 млн б/с, что соответствует среднему показателю мая-июня. Общий объем поставок нефти, конденсата и ШФЛУ в октябре составил 10,9 млн б/с, что на 50 тысяч б/с больше, чем в предыдущем месяце. Прогнозируется, что в 2023 году добыча нефти составит в среднем 10,95 млн б/с (предыдущий прогноз - 10,9 млн б/с), что на 140 тысяч б/с меньше, чем в прошлом году", - говорится в отчете.

Экспорт нефти из России в октябре вырос на 100 тысяч б/с к сентябрю, сохранившись на уровне прошлого года - 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов снизился в октябре на 200 тысяч б/с и был на 300 тысяч б/с меньше, чем год назад - 2,5 млн б/с.

Предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн - до $18,34 млрд, поскольку более низкие международные цены на нефть более чем компенсировали сокращение скидки на российские сорта нефти по сравнению с нефтью сорта Brent. Цены на российскую нефть и нефтепродукты, за исключением бензина и вакуумного газойля, были выше price cap, установленного G7, отмечает МЭА.

Первые санкции Минфина США, введенные в рамках нарушения price cap G7, способствовали небольшому снижению цен на российскую нефть во второй половине месяца из-за роста стоимости доставки. Увеличение объемов морских перевозок на 110 тыс. б/с помогло поднять общий объем экспорта нефти до 5,04 млн б/с и компенсировать снижение цен, что привело к увеличению доходов от морских перевозок нефти на 3,3% или $280 млн в месячном исчислении, в то время как более высокие цены на трубопроводные перевозки (особенно в ЕС) немного компенсировали более низкие объемы, увеличив выручку от сухопутных поставок на 11% или на $360 млн, подсчитали аналитики.

Выручка от экспорта нефти выросла на $660 млн год к году - до $12,67 млрд, в то время как снижение и цен, и экспорта нефтепродуктов привело к падению "продуктовой" выручки на $690 млн к сентябрю - до $5,67 млрд (на $620 млн меньше, чем год назад).

Морские поставки российской нефти в Турцию выросли на 40 тысяч б/с - до 320 тысчя б/с, в Индию - на 90 тысяч б/с, до 1,64 млн б/с, нивелировав аналогичное снижение экспорта в Китай - до 2,1 млн б/с. Экспорт по другим направлениям упал за месяц на 200 тысяч б/с, включая падение на 90 тысяч б/с поставок в Евросоюз.

Крупнейшее снижение поставок нефтепродуктов произошло для стран Ближнего Востока (на 180 тысяч б/с - до 130 тысяч б/с), в Индию (на 120 тысяч б/с), в Китай (на 50 тысяч б/с) и Турцию (на 40 тысяч б/с). Снижение экспорта коснулось в основном мазута и бензина, в то время как экспорт дизтоплива вырос на 10 тысяч б/с - до 740 тысяч б/с. МЭА полагает, что снижение экспорта нефтепродуктов на фоне роста поставок нефти произошло из-за давления российских властей, требовавших увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

МЭА напомнило, что 12 октября Минфин США (OFAC) ввел первые блокирующие санкции в отношении судов и владельцев (двух нефтяных танкеров и их зарегистрированных владельцев в Турции и ОАЭ) за нарушение price cap.

После этого стоимость фрахта российской нефти от Балтики до западного побережья Индии выросла более чем на 35%, приводит МЭА оценку Argus: с $7,40/барр. в начале октября до более чем $10/барр. к концу месяца. В последний раз цены на фрахт находились на этом уровне в мае 2023 года, а затем снизились по мере увеличения количества "теневого флота". Скидки на российскую нефть по сравнению с нефтью Brent продолжали сокращаться в октябре, но рост фрахтовых ставок после середины месяца изменил тенденцию.

При этом в то время как Brent потеряла $2,84/б за месяц, средняя стоимость российской нефти утратила вполовину меньше - $1,13 за баррель.

Из-за падения цен на нефть, снизились цены и на нефтепродукты. "Действия Минфина США, судя по всему, не оказали прямого влияния на цены на российские нефтепродукты", - полагают в МЭА.

Доходы российского бюджета в октябре, подсчитали аналитики, выросли на 2,4% к сентябрю - до $10,9 млрд, что на 13% больше, чем в октябре 2022 года. "Этот рост примерно отражает тенденции цен и объемов российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца. Снижение цен и ослабление рубля в октябре 2023 года отразятся в выручке за ноябрь. Выплаты экспортных пошлин (составляющие около 5% от общего объема бюджетных поступлений) выросли на 29%, поскольку цены выросли в сентябре и октябре. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и остались выше $10 млрд", - подсчитали в МЭА.