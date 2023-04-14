МЭА оценило рост нефтеэкспорта из РФ в марте на 0,6 млн б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной экспорт из России в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года благодаря резкому увеличению потока нефтепродуктов, который вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались до конфликта в Украине, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Общий объем отгрузки увеличился на 0,6 млн баррелей в сутки - до 8,1 млн б/с, при этом объем отгрузки нефтепродуктов увеличился на 450 тыс. б/с - до 3,1 млн б/с, экспорт нефти увеличился на 100 тыс. б/с - до 5 млн б/с.

Предполагаемая выручка выросла на $1 млрд - до $12,7 млрд, но была на 43% ниже, чем год назад. Согласно оценкам МЭА, в апреле 2022 года Россия, экспортировав 8 млн б/с нефти и нефтепродуктов, получила выручку в размере $20,7 млрд. В среднем за 2021 год доходы России от экспорта 7,5 млн б/с нефти и нефтепродуктов составляли $14,9 млрд в месяц, говорится в отчете.

В марте Россия продолжала отгрузки нефти в ЕС в объеме 0,3 млн б/с. Поставка по наземному нефтепроводу "Дружба" составляла 230 тыс. б/с и ожидается, что сокращение потоков по трубопроводу сохранится, поскольку PKN Orlen, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Польши, расторг контракт с "Татнефтью" в начале апреля. Большая часть российского морского экспорта в ЕС, составляющего 110 тыс. б/с, предназначалась для Болгарии, на которую не распространяется эмбарго.

В Азии в марте ведущие импортеры поменялись местами: Индия сменила Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти. Экспорт в Индию увеличился на 200 тыс. б/с - до 2,1 млн баррелей в сутки, а поставки в Китай упали на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с.

Поставки нефтепродуктов в Евросоюз почти удвоились - до 300 тыс. б/с (+140 тыс. б/с к предыдущему месяцу), но снизились почти на 1,5 млн б/с по сравнению с уровнями до СВО, - отмечает МЭА.

"Продажи в Турцию выросли на 130 тыс. б/с к февралю благодаря заметному увеличению отгрузок газойля/дизельного топлива почти до 370 тыс. б/с - самого высокого уровня по крайней мере с 2018 года", - говорится в сообщении.

Поставки на Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку выросли на 350 тыс. б/с, 320 тыс. б/с и 80 тыс. б/с соответственно по сравнению с уровнем до СВО, при этом в марте в три региона направлялось почти 1 млн б/с российских нефтепродуктов. Примерно 0,4 млн б/с экспортируемых из России нефтепродуктов на момент написания отчета не имело точного назначения.

По оценке МЭА, в марте 2023 года в Евросоюз поставлялось 0,6 млн б/с российских нефти и нефтепродуктов (+ 0,1 млн б/с), в Турцию - 0,6 млн б/с (+ 0,1 млн б/с), в Китай - 1,9 млн б/с (- 0,5 млн б/с), Индию - 2,1 млн б/с (+ 0,3 млн б/с), страны Азии из числа ОЭСР - 0,1 млн б/с, другие страны - 2,2 млн б/с (+ 0,2 млн б/с).