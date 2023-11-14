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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Группа ДББ Дубовскова завершила строительство ростовского малотоннажного СПГ-завода

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа ДББ экс-президента АФК "Система" Андрея Дубовскова завершила строительство в Ростовской области малотоннажного завода по сжижению газа, сообщил он на пресс-конференции во вторник.

Мощность завода – 5 тыс. тонн в год. В перспективе она может быть увеличена до 70 тыс. тонн в год.

"Наша инвестиционная группа работает не только с проектами по сжижению природного газа, мы работаем с большим количеством технологий и различных проектов, которые лежат в русле концепции энергоперехода на транспорте и в логистическом комплексе. И наш первый малотоннажный завод – комплекс по сжижению природного газа – сейчас завершен в своей строительной фазе", - сказал Дубовсков.

Дубовсков пояснил, что имеется два соглашения с Ростовской областью. Первое было подписано с губернатором Василием Голубевым на выставке в Екатеринбурге в 2022 году. "Оно предусматривало инвестиции с нашей стороны в размере 180 млн рублей, что, собственно говоря, мы и осуществили через строительство этого комплекса по сжижению природного газа, а также через строительство электрозарядной инфраструктуры", - сказал он.

Второе соглашение подписано летом 2023 года на Петербургском экономическом форуме.

"И в развитие этих проектов мы планируем вложить порядка 1,2 млрд рублей до 2028 года включительно", - добавил он.

Оборудование для завода поставила научно-производственная компания (НПК) "Шельф" (Ростовская область, город Шахты).

Как сообщил журналистам генеральный директор НПК Тимур Кечиян, импортная составляющая в продукции предприятия – 1-3%. Импорт осуществляется из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что запуск СПГ-завода запланирован на конец 2023 года.

Сообщалось также, что ДББ инвестирует 1,2 млрд рублей в строительство заводов по производству сжиженного природного газа и криогенных автозаправочных станций (КПГ-заправок) в Ростовской области. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2023. Срок реализации проекта – до 2028 года. В его рамках может быть создано два завода, их построит АО "Артметан Групп" (входит в инвестиционную группу ДББ).

Компания Дубовскова уже построила и эксплуатирует многотопливную АЗС в городе Шахты Ростовской области и ряд автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в других регионах России.

ДББ – российская группа компаний, работающая в сфере производства, потребления, хранения и передачи энергии. Учреждена в августе 2022 года, владельцами являются Дубовсков (51%), Александр Базванов (22,05%), Иван Бухонин (26,95%).

Как сообщается на официальном сайте НПК, "Шельф" производит оборудование для АЗС, АГЗС, АГНКС, нефтебаз и баз хранения сжиженного газа с 1999 года. Компания выпускает более 90 моделей раздаточных колонок для бензина, дизельного топлива, керосина, пропан-бутана, природного газа, водорода, охлаждающих и омывающих жидкостей, а также более 100 моделей емкостей высокого давления для сжиженного газа, газовозы, бензовозы и десятки видов другой продукции. Оборудование НПК установлено на крупных объектах, включая заправочные комплексы известных брендов.

Группа ДББ Андрей Дубовсков
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