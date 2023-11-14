Безработица в ОЭСР в сентябре осталась на рекордном минимуме в 4,8%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре составляла 4,8%, как и месяцем ранее. Это самый низкий уровень за время ведения расчетов, показатель не меняется с начала 2023 года.

В 16 странах ОЭСР в сентябре безработица выросла относительно предыдущего месяца, в том числе в Дании, Испании и Южной Корее, говорится в сообщении организации. В 11 государствах показатель не изменился. В шести странах безработица снизилась, включая Австралию, Венгрию, Японию и Турцию.

При этом количество безработных в ОЭСР увеличилось до 33,26 млн человек по сравнению с 33,24 млн человек в августе. Это максимальный уровень в текущем году.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце опустилась до 4,9% с 5% в августе, среди мужчин - осталась на отметке 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) не изменился - 10,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств.