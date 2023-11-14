Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Безработица в ОЭСР в сентябре осталась на рекордном минимуме в 4,8%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре составляла 4,8%, как и месяцем ранее. Это самый низкий уровень за время ведения расчетов, показатель не меняется с начала 2023 года.

В 16 странах ОЭСР в сентябре безработица выросла относительно предыдущего месяца, в том числе в Дании, Испании и Южной Корее, говорится в сообщении организации. В 11 государствах показатель не изменился. В шести странах безработица снизилась, включая Австралию, Венгрию, Японию и Турцию.

При этом количество безработных в ОЭСР увеличилось до 33,26 млн человек по сравнению с 33,24 млн человек в августе. Это максимальный уровень в текущем году.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце опустилась до 4,9% с 5% в августе, среди мужчин - осталась на отметке 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) не изменился - 10,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств.

ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Xiaomi ко Дню холостяка продала товары онлайн на рекордные $3,1 млрд

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });