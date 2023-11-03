Влияние войны на экономику мира

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке обсуждаются в мире не только в связи с их военной составляющей, но и, возможно, с не меньшим вниманием за ними следят и экономисты.

О влиянии этих событий на мировую экономику беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с заместителем директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М.Примакова, заведующим кафедрой Международных финансов МГИМО Владимиром Миловидовым.

Война и перспективы экономик мира!

- Если посмотреть прогнозы различных агентств о влиянии этих событий на мировую экономику, то нельзя не заметить, что они резко различаются. Например, темпы роста экономики в развитых стран снизятся всего на 0,7 процента, а у стран Ближнего Востока и Северной Африки аж в три раза - до 6 процентов. Ближний Восток – центр событий, а возможно ли, чтобы экономика развитых стран была так независима от событий в этом регионе мира?

- Все прогнозы, естественно, пока очень предварительные. Здесь следует разделить последствия от частного к общему. Блумберг опубликовал свои оценки по трем сценариям: локальный конфликт (вовлечены только Израиль и ХАМАС, возможно, Западный Берег, то есть Палестина; прокси-война, когда в дело вступают прочие военизированные группировки, которые действуют на Западном Берегу, в Ливане, возможно, в Сирии, Йемене, и наконец прямая региональная война, то есть конфликт Израиль - Иран. Во всех трех случаях последствия для глобальной экономики разные.

Цена на нефть меняется в диапазоне от 4 до 64 долларов за баррель. Этот, а также прогнозы по всем другим финансово-экономическим показателям очень упрощены, и либо где-то занижены, либо завышены.

- Это понятно, так как военные действия еще продолжаются и неизвестно, как события будут развиваться дальше.

- Следует иметь в виду не просто какой-то краткосрочный эффект, а то, к каким последствиям этот конфликт может привести. Поэтому я бы придерживался другой классификации: перспективы экономики Израиля, перспективы региональной экономики и перспективы мировой экономики.

На каждом уровне есть свои наиболее существенные факторы.

Ущерб для экономики Израиля

- Начнем естественно с Израиля. Экономика Израиля уже понесла серьезный ущерб. Как сообщалось, в Израиле призвано 350 тыс. резервистов, это около 8% активной рабочей силы. Еще 200 тыс. палестинцев работают в Израиле, они тоже выпали из активной экономической деятельности в силу военных действий, закрытия границ. Резко падает потребительский спрос, сокращается внутренняя торговля, сфера общественного питания. Причем палестинцы преимущественно заняты именно в этих секторах и у себя в анклавах, и в самом Израиле. По данным статистического бюро Палестинской администрации, 73% работающих палестинцев заняты в торговле и сфере услуг. Официально прогноз по ВВП Израиля уже пересмотрен с 3 до 2,3%, есть оценки J.P.Morgan Chase падения ВВП на 11%.

Израильская экономика в части внешнеэкономических связей весьма интересна. У страны отрицательное сальдо торгового баланса (импорт превышает экспорт), но платежный баланс положительный за счет статей, по которым в Израиль поступают финансовые ресурсы: это, например, услуги, туризм, доходы от инвестиций за рубежом. С 2005 года, если брать за основу статистику ОЭСР, суммарный исходящий поток израильских прямых инвестиций, приближается к 130 млрд долларов. Кроме того Израиль силен в сфере компьютерных технологий, что позволяет получать доходы в виде лицензионных платежей. Непосредственно в Израиль также устойчиво притекают иностранные инвестиции. Их ежегодный приток с 2005 года вырос более чем в 5 раз и, по моей оценке, к началу конфликта составил около 250 млрд долларов. Естественно, что нынешняя война кардинально поменяет ситуацию.

- Говорить об экономике Израиля нельзя в отрыве от влияния на нее и формально одной из составляющих Израиля – Палестины!

- Согласен. Не будем забывать, что, хотя Палестина (обе ее части) формально являются одним государством с Израилем, но палестинцы имеют свою администрацию, свои экономические институты, законы. Однако, хотя две экономики неразрывно связаны, переплетены, но при этом они радикально отличаются. Причем различаются и сами палестинские территории. К примеру, безработица на Западном Берегу по данным Всемирного банка 13%, а в секторе Газа – 45%. Уровень безработицы среди молодежи (15-29 лет) – 20% и 61% соответственно, а в Израиле безработица – 3%. С ухудшением экономической ситуации эти диспропорции в дальнейшем будут только усиливаться и увеличивать уровень внутренней конфликтности.

Поэтому отсюда можно сделать вывод, что в региональном разрезе даже при локальной внутренней войне проблемы Израиля, как одной самых развитых стран региона, будут весьма чувствительны. Правда экстраполировать это влияние на всю Северную Африку пока, наверное, не стоит, и негативные оценки мне кажутся преувеличенными.

Египет без газа и ждет наплыва беженцев из Газы

- Есть еще один немаловажный игрок в регионе - сосед Израиля – Египет.

- С военно-политической точки зрения не берусь комментировать. С экономической - Египет уже страдает, например, от перебоя в поставках газа для СПГ-заводов и терминалов. Некоторые аналитики называют Иран, Израиль и Кипр своего рода газовым хабом. Египет крупный экспортер СПГ, поэтому война в Израиле его прямо затрагивает. Пока Египет сдерживает наплыв палестинских беженцев, но по мере углубления конфликта ситуация может измениться. И наплыв беженцев из сектора Газа может негативно затронуть и экономику, и социальную сферу Египта, а значит и политическую ситуацию.

Серьезного падения экономики мира вряд ли стоит ждать

- Мы рассмотрели влияние военных действий на экономику региона в которых они происходят. А как они сказываются на всей мировой экономике?

- Еще менее выражено влияние израильских проблем на всю мировую экономику. К слову, доля израильской продукции в суммарном объеме импорта остальных государств мира - 0,3%. Из развитых стран больше всего удельный вес израильской продукции в закупках Кипра.

Основу импорта из Израиля составляют нефтепродукты. Наиболее крупные партнеры Израиля - США и Китай. При этом самой важной статьей экспорта в США являются бриллианты, а в Китай – микросхемы. С Европой Израиль связывает технологический экспорт. Но, как и в США и Китае, удельный вес израильской продукции в общих импортных закупках можно сказать ничтожный, существенно меньше 1%.

В Бразилию Израиль поставляет удобрения, в Турцию – нефтепродукты, в Россию – плодоовощную продукцию. Но все эти поставки не критичны. Поэтому ожидать серьезных падений ВВП в мире, наверное, основываясь на этих данных, вряд ли стоит.

По нефти пока затишье…

- Это регион неразрывно связан с проблемами поставок в мир нефти и газа. Если таковые будут, то ОПЕК + и Россия поддержат рынок?

- Да, именно нефть является тем вероятным триггером глобального кризиса в случае разрастания конфликта и перехода его в стадию войны Израиля с Ираном.

Пока рынок нефти не сильно реагирует на происходящие события. Если брать период с начала 2023 года, то максимум цен на сорт Brent пришёлся на середину сентября – примерно 95 долларов за баррель. Сейчас цена на отметке 86 долларов, почти среднегодовой уровень, может чуть больше.

В этой связи вмешательство ОПЕК+ маловероятно. Другое дело, что крупнейшие нефтяные страны региона так же будут испытывать на себе подобные эффекты конфликта. 50 лет назад ответом было нефтяное эмбарго в отношении США, что запустило мировой экономический кризис 1973-1974 годов. Сейчас эффект такого эмбарго, а иногда об этом говорят, все же будет существенно ниже. В ту пору США были чистым импортером энергоносителей и газа, и нефти. Сейчас США один из крупнейших в мире производителей углеводородного сырья. По добыче нефти они опережают Саудовскую Аравию: у них 20 млн баррелей нефти в день, а у саудитов – 12.

Поэтому по нефти пока затишье.

…а с поставками газа – проблемы!

- Остается природный газ!

- По природному газу есть проблемы, поскольку Израиль обладает газовыми шельфовыми месторождениями Тамар, Левиафан и Кариш. Благодаря этим месторождениям Израиль поставляет газ в Иорданию и Египет, являясь крупным региональным игроком на рынке газа. Shevron - как оператор месторождения Тамар, ближайшего к сектору Газа, - остановил добычу 7 октября. Это вызвало скачок цен на газ в мире более чем на 40%. Но даже с учетом этого пока сложно говорить о нарастания негативных процессов. Рынки достаточно конкурентные, другое дело, что после их реструктурирования в 2022 году, в связи с антироссийскими санкциями, любые даже небольшие объемы поставок газа могут сильно дестабилизировать рынок. Не будем забывать, что дело идет к зиме и свободных ресурсов нет или их крайне мало.

Учитывая ситуацию в Европе, где фактически имеет место рецессия, дестабилизация газового рынка может ухудшить ситуацию и затянуть стагнацию.

Самый негативный сценарий для экономики мира зависит от Ирана!

- Все-таки все расчеты делаются, как понимаю, исходя из ограниченных военных действий в этом регионе. Но в войну грозит вступить при определенных обстоятельствах Иран. Это сильно изменит картину экономического положения в мире?

- Пожалуй, именно это – крайний и самый негативный сценарий. Собственно, прямое втягивание Ирана в противостояние Израиля с палестинцами может стать и катализатором глобального конфликта с вовлечением в него США, возможно, и Европы.

Тут прогнозы самые мрачные... Иран сегодня считается третьим по объемам добычи нефти членом ОПЕК. Текущая добыча – примерно 3 млн баррелей в день, при том, что все страны ОПЕК добывали, по данным на конец сентября, 28 млн баррелей в день. Если брать все страны ОПЕК+, то их добыча за этот период составила 43 млн баррелей в день. Совокупное предложение нефти в мире в среднем 100 млн баррелей в день.

Это существенная доля, учитывая фактическое равенство предложения и спроса с вероятностью опережающего роста последнего. Более того, если в войну вступит Иран, то им одним трансграничный конфликт не ограничится, так как у Израиля нет общей границы с Ираном. Очевидно будет затронут и Ирак, а это еще 4,3 млн баррелей нефти в день. Дестабилизируется вся ситуация в Персидском заливе: может быть фактически перекрыт стратегически важный Ормузский пролив. То есть война Израиль – Иран, а в случае ее начала не следует исключать и прямого участия в ней США, может выключить с мирового рынка нефти до 13% объемов. Столько сегодня производят вместе с Ираном, Ирак, Кувейт, ОАЭ. Это будет глобальный катаклизм.

Блумберг спрогнозировал в сценарии войны Израиль - Иран рост цен на нефть на 64 доллара, то есть примерно до 150 долларов за баррель. Я думаю, что и это заниженная оценка.

Война на Ближнем Востоке – какова судьба транспортных коридоров?

- Помимо нефти и газа от региона зависят и проекты глобальных транспортных маршрутов. Что будет с ними в случае затяжной войны? Все эти проекты, грубо говоря, летят? А это - проекты транспортных коридоров Индия – Ближний Восток - Европа, китайский " Один пояс, один регион". И какова будет судьба проекта Север - Юг с участием России, Ирана и еще девяти стран?

- При наихудшем сценарии вопрос транспортных коридоров приобретет совсем другие измерения. Все же слово "летят" я бы не использовал. У нынешних проектов есть свои объективные причины: рост взаимосвязи стран, риск искусственных барьеров, таких как выстраивают США и Европа, вводя санкции, риск военных конфликтов.

Есть такое научное понятие – центр экономической гравитации. Это некая точка на карте, которая отражает условный баланс объемов глобальной торговли и развития экономики регионов. Так вот на протяжении уже 50 лет он уверенно смещается в сторону Азии, хотя в 50-е он был в Западном полушарии. Естественно, что взаимозависимость экономик Азии растет, поэтому строительство транспортной инфраструктуры будет продолжаться неизбежно.

На повестке дня – вопрос контроля над транспортными коридорами!

- Значит жизнь транспортных глобальных проектов не зависит от войны на Ближнем Востоке?

- Сейчас вопрос будет стоять по другому. Возвращаясь к потенциальному конфликту на Ближнем Востоке, это не вопрос прекращения создания и развития транспортных коридоров, а вопрос контроля над ними.

По-крупному, вокруг этого и выстраиваются нынешние геополитические события. Только, когда мы переходим к логике пространственного развития и связке регионов Азии, тут уже не вопрос нефти или газа, Ирана или Израиля. Здесь другие игроки, роль которых, как мне кажется, американцы не учитывают до конца. Это Китай и Россия. А наши страны крайне заинтересованы в усилении, если так можно выразиться, "коннективности" стран Азии (Связь отдельных частей системы и их взаимодействие – ИФ).

Недооценивать в этом вопрос роль Китая и России, как показывает жизнь, нельзя.