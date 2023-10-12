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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Безработица в ОЭСР в августе осталась на рекордно низком уровне - 4,8%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе осталась на рекордно низком уровне - 4,8%, говорится в сообщении организации.

В Евросоюзе безработица в позапрошлом месяце уменьшилась до 5,9% с июльских 6%, в еврозоне - до 6,4% с 6,5%. Оба показателя также являются рекордно низкими.

Рост безработицы в августе был зафиксирован в пяти странах ОЭСР: в Швеции (до 8% с 7%), в США (до 3,8% с 3,5%), в Колумбии (до 9,5% с 9,3%), в Эстонии (до 7,6% с 7,5%) и в Люксембурге (до 5,3% с 5,2%).

В 14 странах ОЭСР безработица не изменилась, в 13 странах снизилась.

Количество безработных в странах ОЭСР в августе увеличилось до 33,16 млн человек по сравнению с 32,984 млн человек в предыдущий месяц.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце осталась на уровне 5%, среди мужчин - выросла до 4,7% с 4,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) остался на уровне 10,5%.

ОЭСР Евросоюз еврозона
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