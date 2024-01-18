Занятость в странах ОЭСР в III квартале осталась на рекордном уровне

Безработица в ОЭСР оставалась рекордно низкой девять месяцев подряд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в третьем квартале 2023 года составила 70,1%, что является самым высоким уровнем с начала ведения расчетов в 2005 года.

По сравнению со вторым кварталом показатель не изменился, отмечается в пресс-релизе организации.

В девяти из 28 государств ОЭСР занятость также находится на рекордной отметке, включая Францию, Италию и Японию. При этом самый низкий показатель зафиксирован в Турции - 53,9%.

Высокая занятость обусловлена более активным участием населения в рабочей силе - доля граждан работоспособного возраста, уже трудоустроенных или активно ищущих работу, в июле-сентябре поднялась до 73,8% с 73,7% во втором квартале. Это тоже является рекордом.

Безработица в странах, входящих в организацию, в ноябре осталась на рекордно низком уровне в 4,8% по итогам девятого месяца подряд. В том числе в Евросоюзе она составляла 5,9%, в еврозоне - 6,4%, что также является минимальными показателями.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.