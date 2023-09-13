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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Безработица в ОЭСР в июле выросла до 4,8%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле поднялась до 4,8%, сообщила ОЭСР.

В июне она составляла 4,7%, что стало рекордно низким уровнем за всю историю подсчета показателя.

При этом безработица осталась ниже отметки в 5% по итогам тринадцатого месяца подряд, отмечается в пресс-релизе.

Безработица в июле выросла в 15 странах ОЭСР, включая Данию, Литву и Австрию. В девяти государствах она не изменилась, а еще в девяти снизилась. В пяти странах безработица находится на рекордно низком уровне или близко к нему, включая Германию и США.

Количество безработных в странах ОЭСР в июле увеличилось до 32,942 млн человек по сравнению с 32,658 млн человек в предыдущий месяц. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле прошлого года.

Безработица среди женщин повысилась до 5% с 4,9% в июне, среди мужчин - осталась на отметке 4,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) увеличился до 10,5% с 10,3%.

ОЭСР Дания Литва Австрия
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