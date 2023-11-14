ЦБ предложил ввести верхнюю планку стоимости краткосрочного полиса ОСАГО

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России предложил ввести верхнюю планку стоимости краткосрочного полиса ОСАГО, выпуск которых начнется со 2 марта следующего года. Как отмечается в сообщении Банка России, проект указания с изменениями в тарифы по ОСАГО устанавливает, что стоимость полиса ОСАГО сроком от 1 дня до 3 месяцев в любом случае не может превышать стоимость годового полиса автогражданки.

ЦБ отмечает, что страховщики ОСАГО имеют право устанавливать стоимость коротких полисов ОСАГО длительностью от 1 дня до 3 месяцев.

При расчете цены годового полиса ОСАГО страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. "Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристики водителя", говорится в сообщении ЦБ.

Поправки в закон об ОСАГО о появлении нового типа краткосрочных полисов ОСАГО сроком от 1 дня до 3 месяцев вступят в силу 2 марта 2024 года. Благодаря индивидуальному подходу к расчету, цена полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца. На цену коротких страховок будут влиять и другие действующие коэффициенты – они остаются без изменений. Это касается стажа и возраста водителя, его коэффициента безубыточности (коэффициента бонус-малус), территориального коэффициента, мощности автомобиля и других.

Краткосрочные договоры ОСАГО "могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, - например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому лицу, а также в иных жизненных ситуациях", отмечает ЦБ.

Ранее представители Российского союза автостраховщиков (РСА) отмечали, что короткие полисы ОСАГО могут быть популярны у таксистов, если они работают на перевозке пассажиров не целый год, а непродолжительный период времени.

В настоящее время автовладельцы могут заключать только годовые договоры ОСАГО, но с ограниченным сроком использования автомобиля - не менее трех месяцев в году. В 2022 году обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тыс. полисов с таким сроком эксплуатации автомобиля, согласно данным ЦБ.

Проект указания ЦБ с изменениями к указанию "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (№ 6007-У) опубликован на сайте регулятора.

В том числе документ предусматривает замену информационной базы АИС ОСАГО на АИС страхования и уточнение порядка применения ряда коэффициентов страховых тарифов. Действие нормативного акта будет распространяться на страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уточняется в пояснительной записке к проекту нормакта ЦБ.