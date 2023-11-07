Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В I чтении принят проект о необязательности ОСАГО при смене владельца автомобиля

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля.

Документ (№377569-8) был внесен в парламент в начале июня. Автором является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

В РоссииСтраховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилямиСтраховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилямиЧитать подробнее

Согласно действующему законодательству, владельцы транспортного средства должны застраховать риск гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля. При этом в законе о безопасности дорожного движения также прописан запрет на совершение регистрационных действий транспортных средств, владельцы которых не купили полис ОСАГО.

Автор законопроекта в пояснительных материалах обращает внимание, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении. "Зарегистрировав ранспортное средство, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением", - говорится в пояснительной записке.

"Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано. Никто не снимает полномочия с МВД России во время проверки (ОСАГО - ИФ) на дорогах, - сказал Москвичев в ходе выступления на пленарном заседании во вторник. - Мы считаем, что по ОСАГО сегодня должен появиться единый реестр электронного полиса".

В ходе заседания глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что по данным РСА сейчас около 6 млн автовладельцев ездят без полиса ОСАГО. "Соответственно, если они попадают в ДТП, то источника ремонта человека, который ехал с полисом, но попал в это ДТП - нет. Возникает масса проблем у добросовестных граждан. Если мы будем создавать и дополнительные благоприятные условия для тех, кто не пользуется полисами ОСАГО, то от этого ситуация на дорогах не улучшится", - сказал Аксаков. Он предложил при принятии законопроекта отразить в постановлении Госдумы необходимость увеличения камер слежения на дорогах, которые бы фиксировали отсутствие полиса ОСАГО у автомобилистов.

Госдума ОСАГО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

Демонстрацию в интернете преступления предложили считать отягчающим обстоятельством

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

Военная операция на Украине

Глава Севастополя сообщил о пострадавшем в результате падения обломков БПЛА

Обломки одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на частный дом

Губернатор Севастополя заявил о поражении 5 беспилотников ВСУ

В Улан-Удэ случился пожар в торговом центре

Что произошло за день: понедельник, 6 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });