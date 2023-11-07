В I чтении принят проект о необязательности ОСАГО при смене владельца автомобиля

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля.

Документ (№377569-8) был внесен в парламент в начале июня. Автором является глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Согласно действующему законодательству, владельцы транспортного средства должны застраховать риск гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля. При этом в законе о безопасности дорожного движения также прописан запрет на совершение регистрационных действий транспортных средств, владельцы которых не купили полис ОСАГО.

Автор законопроекта в пояснительных материалах обращает внимание, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении. "Зарегистрировав ранспортное средство, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением", - говорится в пояснительной записке.

"Мы считаем, что ОСАГО обязано быть, если ты выезжаешь на дороги общего пользования, но во время регистрации не обязано. Никто не снимает полномочия с МВД России во время проверки (ОСАГО - ИФ) на дорогах, - сказал Москвичев в ходе выступления на пленарном заседании во вторник. - Мы считаем, что по ОСАГО сегодня должен появиться единый реестр электронного полиса".

В ходе заседания глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что по данным РСА сейчас около 6 млн автовладельцев ездят без полиса ОСАГО. "Соответственно, если они попадают в ДТП, то источника ремонта человека, который ехал с полисом, но попал в это ДТП - нет. Возникает масса проблем у добросовестных граждан. Если мы будем создавать и дополнительные благоприятные условия для тех, кто не пользуется полисами ОСАГО, то от этого ситуация на дорогах не улучшится", - сказал Аксаков. Он предложил при принятии законопроекта отразить в постановлении Госдумы необходимость увеличения камер слежения на дорогах, которые бы фиксировали отсутствие полиса ОСАГО у автомобилистов.