Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Страховщики ОСАГО готовятся к запуску "коротких" полисов, которые, согласно законодательству, должны появиться в РФ со 2 марта 2024 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, "речь идет о пилотном проекте со свободным тарифообразованием по полисам ОСАГО".

Он напомнил, что по "коротким" полисам ОСАГО, которые потребитель может приобретать на срок от одного дня до трех месяцев, законодателем предусмотрен свободный тариф ценообразования, нормативным ограничением стало только введение верхнего предела цены, который ограничивает стоимость "короткого" полиса ОСАГО стоимостью годового стандартного полиса.

По мнению Уфимцева, "появление "коротких" полисов со свободным ценообразованием "хорошая и правильная тенденция". Он полагает, что в 2024 году этот пилотный проект станет прологом подготовки к переходу к свободным тарифам также для стандартных годовых полисов ОСАГО.

"Если будет положительная динамика при развитии этого пилотного проекта по "коротким" полисам ОСАГО, если опыт по свободной тарификации окажется позитивным, если не будет жалоб со стороны потребителей, мы сможем ставить вопрос в 2024 году о переходе к обсуждению свободных тарифов для стандартных полисов ОСАГО", - сказал Уфимцев.

По его мнению, важным итогом 2023 года стал тот факт, что российские автостраховщики доказали, что даже в ситуации нестабильной стоимости автозапчастей они могут удерживать стоимость полисов ОСАГО, о чем свидетельствует статистика РСА. При росте в октябре средней выплаты в "автогражданке" более чем на 20%, средняя премия в октябре 2023 года продемонстрировала некоторое снижение на 0,7%.

"Мы говорим, что средняя премия в 2023 году в целом не выросла", - отметил Уфимцев. Определенная свобода маневра в тарифной политике стала возможной для автостраховщиков РФ на фоне снижения затрат, связанных со страховым мошенничеством, дополнил Уфимцев. Пик вынужденных расходов, связанных с активностью недобросовестных практик и страхового мошенничества, наблюдался в 2016-2017 годах.

В настоящее время доля накладных расходов, которые страховщики несут по выплатам в ОСАГО, которые проходят через суды, снизилась в пять раз. Уфимцев напомнил, что целый ряд недобросовестных практик был направлен на передачу споров о страховых выплатах всеми возможными способами в суды для того, чтобы получить со страховщиков выплату в рамках дополнительных судебных расходов в виде штрафов, пеней и других платежей. Также свою позитивную роль в снижении применения практик страхового мошенничества сыграла служба финансового омбудсмена, которая в последние годы позволяет потребителям бесплатно разрешать споры с финансовыми институтами, в первую очередь со страховыми компаниями, решение финуполномоченных имеет такую же силу для страховщиков, как и судебные решения.

Уфимцев напомнил, что в 2017 году, на пике работы недобросовестных "автоюристов", доля всех оплаченных по суду убытков составляла 20,2%. Из них половина приходилась на штрафы, пени, неустойки. А по итогам 9 месяцев 2023 года только 5% приходится на выплаты по суду, из них штрафы, пени неустойки составили 2,6% выплат. Он также сообщил, что по итогам 2022 года по моторному страхованию (каско и ОСАГО), а также страхованию имущества физлиц было предотвращено мошеннических выплат на 11 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года этот показатель составил около 8 млрд рублей. В 2022 году было выявлено произведенных мошеннических выплат на 3,7 млрд рублей, а за 9 месяцев 2023 года - на 2,5 млрд рублей.