Розничные продажи в США в октябре снизились меньше прогнозов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% к сентябрю, сообщило Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 0,3%.

По пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Снижение розничных продаж в Штатах отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает MarketWatch.

Продажи мебельных магазинов в октябре уменьшились на 2%, автомобильных дилерских центров - на 1%, универсальных магазинов - на 0,2%.

Объемы реализации товаров в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, сократились на 0,8%. Продажи топлива на АЗС уменьшились на 0,3%.

Розничные продажи в США без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце увеличились на 0,1% после подъема на 0,8% в сентябре.

Показатель без учета машин и топлива также повысился на 0,1% (месяцем ранее он также вырос на 0,8%).

Общий объем розничных продаж в стране в октябре увеличился на 2,5% относительно того же месяца прошлого года. В сентябре рост составил 4,1% в годовом выражении.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.