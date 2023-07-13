Siemens инвестирует миллиард евро в проекты на территории Германии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Германский промышленный концерн Siemens AG планирует инвестировать 1 млрд евро в проекты на территории Германии, причем половина этой суммы будет направлена на создание технологического центра в Эрлангене.

"Эрланген станет глобальным R&D-хабом Siemens и ядром для его технологических разработок в сфере промышленной метавселенной", - говорится в пресс-релизе компании.

Предприятие Siemens в Эрлангене, где работает порядка 3,5 тыс. человек, уже хорошо автоматизировано. С помощью новых инвестиций компания планирует создать "проект промышленной метавселенной, виртуальное представление реального мира", отмечают в компании.

"Целевое использование релевантных физических данных и применение искусственного интеллекта позволяют создать высокотехнологичное производство последнего поколения, более устойчивое и способное гибко реагировать на рыночные изменения", - говорится в пресс-релизе Siemens.

Siemens планирует завершить строительство нового кампуса к 2029 году, сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя компании.

К концу десятилетия "метавселенная" может стать быстрорастущим рынком объемом $100 млрд, утверждают в Siemens, отмечая, что проект позволит на регулярной основе тестировать новые технологии в рамках цифровой симуляции для прогнозирования и оценки их эффективности.

Инвестиции в "промышленную метавселенную" являются частью глобальной стратегии, предусматривающей общие инвестиции в 2 млрд евро, о которой Siemens объявила в прошлом месяце.

Акции Siemens AG подорожали на 0,8% в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 16%.