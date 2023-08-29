Аналитики ВТБ ожидают увеличения доли льготной ипотеки к концу года до 60%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доля льготной ипотеки в общем объеме выдач по России к концу 2023 года вырастет до 60%, сообщила пресс-служба ВТБ.

"В IV квартале доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, спрос на "вторичку" уменьшится из-за повышения ключевой ставки, так как чаще всего клиенты приобретают по стандартным программам вторичное жилье. Спрос на жилье в новостройках увеличится.

Такой прогноз возможен при условии, что ЦБ сохранит "ключ" на уровне выше 10-11%. Если ставку начнут снижать, то ставки по ипотеке тоже пойдут вниз.

Эксперты отмечают большой интерес к льготным программам. Весной и летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Например, за неполный август ВТБ провел более 11,1 тыс. сделок на общую сумму 63 млрд рублей. В июле выдали 59 млрд рублей.

Также игроки рынка будут стараться предложить специальные условия на покупку жилья в новостройках.

"На этом фоне госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по "старым" ставкам. При этом столь серьезного роста доли господдержки, как в 2022 году, мы едва ли увидим - ценовые параметры на "вторичку" остаются ниже психологической отметки в 15%", - отмечается в прогнозе.

ВТБ с 21 августа повысил ставки по ипотечным программам. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России. Базовая ставка по рыночным программам банка увеличилась на 2 п.п.