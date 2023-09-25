"АвтоВАЗ" не изменит производственный план на 2023 год из-за санкций

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ", недавно попавший под санкции Минфина США, не будет пересматривать производственный план на этот год, предполагающий выпуск 401,6 тысячи автомобилей, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров (возглавляет совет директоров автопроизводителя).

"Никаких изменений у нас не предвидится. Что касается этого года - точно. По следующему году мы будем утверждать (производственные планы - ИФ) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Казахстан ".

Мантуров добавил, что введение санкций должно ускорить процесс импортозамещения в компании.

Он также сообщил, что, учитывая финансовые результаты "АвтоВАЗа" за прежние годы, компания не попадает в перечень тех, кто должен выплачивать единоразовый сбор в бюджет со сверхдоходов (так называемый windfall tax).

"Windfall tax в этом году "АвтоВАЗ" вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, "АвтоВАЗ" не подпадает", - сказал он, добавив, что в целом финрезультаты большинства компаний отрасли не предполагают уплаты единоразового сбора.

"АвтоВАЗ" попал в SDN List в середине сентября одновременно с другими крупными российскими автопроизводителями - компаниями "Соллерс" и "Москвич". В "Соллерсе" в день введения санкций заявили, что они не приведут к негативным последствиям, так как бизнес компании "полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнёров". В "Москвиче" санкции не комментировали.

В июле Мантуров сказал "Интерфаксу", что, как ожидается, "АвтоВАЗ" в 2023 году улучшит финансовые показатели относительно 2022 года. "В этом году ситуация стабилизировалась как на рынке, так и в производственных процессах. Поэтому и в части финансовых результатов компании мы также рассчитываем на превышение показателей прошлого года", - говорил он.

В 2022 году выручка "АвтоВАЗа" по РСБУ году сократилась в 1,8 раза, до 169,6 млрд рублей, чистая прибыль упала в 7,2 раза, до 206,6 млн руб.