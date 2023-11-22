Устав HeadHunter изменен ради увеличения лимита оферты на выкуп для акционеров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры HeadHunter Group утвердили изменения в устав, что позволяет увеличить лимит оферты МКАО "Хэдхантер" на выкуп акций кипрской холдинговой структуры рекрутингового сервиса.

Решение об утверждении поправок в устав принято на внеочередном собрании акционеров 22 ноября, сообщила компания в этот же день.

В конце октября HH сообщал о созыве внеочередного собрания акционеров, в рамках которого предлагалось внести ряд изменений в устав компании. В частности, предлагалось исключить положения об обязательном предложении всем акционерам компании о выкупе их акций при прохождении порога владения в 30% голосов, а также включить положения о возможности редомициляции компании с Кипра.

31 октября МКАО "Хэдхантер" объявило об оферте на выкуп и обмен ценных бумаг для держателей акций и американских депозитарных акций кипрской HeadHunter Group PLC - в рамках реструктуризации бизнеса группы и ее редомициляции в Россию.

Оферта на выкуп распространяется на держателей акций и ADS HeadHunter Group PLC, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры. Итоговая цена выкупа, с учетом так называемого "налога на выход" в размере 10%, составит 819,45 руб. за акцию.

Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 127 144 акций, или 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH.

Сообщалось, что базовый лимит предложения - до 14 640 715 акций (соответствует 28,9% уставного капитала), который может быть увеличен до 26 683 989 акций (52,7% от общего числа) при условии изменения устава компании.

Держатели акций HH, желающие сохранить свою долю в компании, могут принять участие в обмене акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1. Обмен будет реализован, если к нему будет предложено не менее 50% выпущенных бумаг HH. Предложение распространяется на держателей, не связанных с "недружественными" странами, чьи акции хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры.

Заявки на выкуп и обмен принимаются до 1 декабря.

По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО "Хэдхантер" должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на "Мосбирже". Саму Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

На 31 декабря 2022 года количество выпущенных акций HH составляет 50 635 720 штук. Крупнейшим акционером HH с долей 22,8% является Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% - у Elbrus Capital. Free float составляет 67,8%.