Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший калужский автозавод Volvo Trucks возобновит работу до конца 2023 года, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"В этом году планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет в следующем году", - заявил Шапша в ходе "прямой линии" во вторник.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с новым руководством предприятия, после которой он сообщит подробности работы завода.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Ким в начале осени получил контроль в российских дочерних компаниях шведского производителя грузовиков и спецтехники Volvo. Под прямым владением бизнесмена и принадлежащих ему структур оказались ООО "Стоков Конструкция" (ранее - ООО "Вольво Строительная Техника Восток"), ООО "Стоков Финансовые Услуги" (ранее - ООО "Вольво Финанс Сервис Восток") и подконтрольное последнему ООО "Стоков Финансы" (ранее - "Вольво Финанс Восток"). Завод Volvo Trucks в Калуге (ООО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - АО(Н) "Вольво Восток") и подконтрольное ему ООО "Стоков Компоненты" в начале осени возглавил партнер Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления принадлежащего Киму Экспобанка Алексей Санников.

Передачу российских активов Volvo местному инвестору подтверждали в Минпромторге РФ. "Минпромторгом России совместно с новым собственником также определён отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по её скорейшему перезапуску", - говорили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тысяч грузовиков в год после начала военной операции на Украине и введения европейских санкций в отношении РФ перестал выпускать грузовики и находится в простое. В 2021 году предприятие, как сообщалось, реализовало около 5,7 тысяч машин.

Владислав Шапша Калуга Volvo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития ждет пика укрепления рубля к июню - до 87,5 руб. за доллар

Минэкономразвития ждет пика укрепления рубля к июню - до 87,5 руб. за доллар

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств "недружественных" нерезидентов

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

Биржевые цены на бензин и дизтопливо развернулись вверх после недельного падения

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });