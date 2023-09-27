Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший калужский автозавод Volvo Trucks возобновит работу до конца 2023 года, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"В этом году планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет в следующем году", - заявил Шапша в ходе "прямой линии" во вторник.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с новым руководством предприятия, после которой он сообщит подробности работы завода.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Ким в начале осени получил контроль в российских дочерних компаниях шведского производителя грузовиков и спецтехники Volvo. Под прямым владением бизнесмена и принадлежащих ему структур оказались ООО "Стоков Конструкция" (ранее - ООО "Вольво Строительная Техника Восток"), ООО "Стоков Финансовые Услуги" (ранее - ООО "Вольво Финанс Сервис Восток") и подконтрольное последнему ООО "Стоков Финансы" (ранее - "Вольво Финанс Восток"). Завод Volvo Trucks в Калуге (ООО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - АО(Н) "Вольво Восток") и подконтрольное ему ООО "Стоков Компоненты" в начале осени возглавил партнер Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления принадлежащего Киму Экспобанка Алексей Санников.

Передачу российских активов Volvo местному инвестору подтверждали в Минпромторге РФ. "Минпромторгом России совместно с новым собственником также определён отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по её скорейшему перезапуску", - говорили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тысяч грузовиков в год после начала военной операции на Украине и введения европейских санкций в отношении РФ перестал выпускать грузовики и находится в простое. В 2021 году предприятие, как сообщалось, реализовало около 5,7 тысяч машин.