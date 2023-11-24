Совет директоров "Софтлайна" утвердил стратегию до 2030 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" утвердил стратегию развития компании до 2030 года, сообщила пресс-служба ПАО.

"Среди основных целей компании - рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка, занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках, увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также кратное увеличение EBITDA", - отмечается в сообщении.

В числе основных приоритетов группы на горизонте до 2030 года названы, в частности: реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг; выход на международные рынки; повышение эффективности, рост стоимости бизнеса; обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока; опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке IT-решений и ряд других.

В качестве стратегических драйверов роста группа "Софтлайн" выделяет: сегмент поставки решений и услуг для цифровой трансформации и IT-инфраструктуры; сегмент собственного бизнес ПО и отраслевых IT-решений; сегмент облачных услуг и технологий, а также новые точки роста.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Головной офис компании находится в Москве.

В конце сентября на "Мосбирже" начались торги акциями "Софтлайна". Компания ранее сообщала, что момент начала торгов free float составил около 15,7%. Это акции, которые получены держателями GDR Noventiq в рамках обмена на бумаги российской компании, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайна" в рамках программы долгосрочной мотивации.