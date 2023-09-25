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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

"Софтлайн" завершил обмен GDR Noventiq на свои акции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" обменяло более 14 млн GDR Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на то же количество своих акций, говорится в сообщении российской компании.

Количество обменянных GDR соответствует около 82% всех GDR Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

Ранее сообщалось, что обмен состоит из трех этапов.

В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого, каждый участник получит еще одну акцию "Софтлайна" в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа.

На последнем, третьем этапе обмена - через 24 месяца после завершения первого этапа - каждый участник обмена получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа.

Доля акций "Софтлайна" в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит около 15,7%. Это будут акции, которые получены держателями GDR Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайна" в рамках программы долгосрочной мотивации.

Старт торгов акциями ПАО "Софтлайн" на "Московской бирже" и "СПБ бирже запланирован на 26 сентября 2023 года, они будут торговаться под тикером "SOFL".

НРД СПБ Банк Московская биржа Софтлайн Noventiq
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