Ситибанк в III квартале остался в прибыли, несмотря на сокращение бизнеса

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ситибанк за 9 месяцев 2023 года заработал 11,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в третьем квартале - 4,8 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Показатели за 2022 год банк не раскрывал в соответствии с решением Банка России.

Чистые процентные доходы банка за три квартала составили 16,9 млрд рублей, расходы на резервы по кредитам - 1,6 млрд рублей.

Кредитный портфель банка за третий квартал сократился на 41%, до 137,6 млрд рублей с 232,4 млрд рублей. При этом активы Ситибанка за этот же период выросли - до 583 млрд рублей с 574,6 млрд рублей. Часть балансовых показателей, в том числе по структуре активов, банк не раскрывает.

Вклады физлиц на конец сентября составили 14,8 млрд рублей против 25,9 млрд рублей по итогам второго квартала.

Группа Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала прошлого года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В конце мая 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.